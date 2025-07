Imagini inedite cu Dennis Man! Tricolorul, decorat de Batalionul 191 Infanterie „Colonel Radu Golescu”

19:30

Mircea Lucescu a vorbit despre problemele pe care le- întâmpinat la echipa naţională. Tricolorii nu au început bine deloc preliminariile pentru World Cup 2026. După 4 meciuri, naţionala are doar 6 puncte acumulate. Am învins San Marino şi Cipru, dar am pierdut cu Austria şi Bosnia. S-a zvonit că Mircea Lucescu ar vrea să plece […] The post Mircea Lucescu şi-a decis viitorul! Ce spune despre plecarea de la echipa naţională: “M-am supărat pe băieţi” appeared first on Antena Sport.