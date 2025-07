AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 iulie

21:10

Mircea Lucescu a dezvăluit un moment tensionat de la ultima acţiune a echipei naţionale. Totul s-a întâmplat înaintea meciului cu Cipru şi i-a avut drept protagonişti pe selecţioner şi pe căpitanul tricolorilor, Nicolae Stanciu. Suspendat pentru meciul cu Cipru, Nicolae Stanciu a fost mirat de decizia lui Mircea Lucescu în privinţa căpitanului. Deşi credea că […] The post Mircea Lucescu, schimb de replici cu Nicolae Stanciu! Ce l-a enervat pe căpitanul naţionalei: “Aşa am decis” appeared first on Antena Sport.