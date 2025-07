Corina Caciuc s-a operat, iar urmăritorii au reacţionat imediat: “Se măreşte familia”! Reacţia lui Reghecampf

23:30

Selecţionerul Mircea Lucescu (79 de ani) a anunţat că a interzis manelele în vestiar înaintea meciurilor echipei naţionale. “Il Luce” a explicat că, înaintea jocurilor, tricolorii au nevoie de reflecţie. Mircea Lucescu a transmis că se bazează foarte mult pe raţiunea jucătorilor, în încercarea de a duce naţionala la un alt Mondial după o pauză […] The post Mircea Lucescu a interzis manelele la echipa naţională: “Eu am nevoie de raţiune, de gândire” appeared first on Antena Sport.