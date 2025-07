Milionarul român care i-a şocat pe italieni! Dezvăluiri fără perdea ale afaceristului: “Vreau să fac profit”

18:10

Taylor Fritz a reuşit performanţa carierei la Wimbledon 2025. Americanul a izbutit calificarea în careul de aşi al competiţiei după o victorie în 4 seturi cu rusul Karen Haceanov. Fritz, cap de serie numărul 5, a avut nevoie de 4 seturi pentru a ajunge în semifinale. Jucătorul american de tenis, Taylor Fritz, cap de serie