ANM, prognoză specială pentru București, până miercuri. Caniculă și disconfort termic/Când sunt anunțate ploi și descărcări electrice

16:10

La forumul Băncii Centrale Europene de luna trecută, Christine Lagarde a profitat de un moment pentru a lăuda un bancher central din afara granițelor Europei. Jeremy Powell a întruchipat „standardul unui bancher central curajos". Șeful Rezervei Federale a SUA, cea mai puternică bancă centrală din lume, a fost aplaudat de elita financiară prezentă la Sintra, […]