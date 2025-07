China câștigă războiul pământurilor rare. America pierde

17:40

Ionuț Marinescu, președintele Federației Naționale Solidaritatea Socială a Muncii, afiliată la BNS, atrage atenția că tăierea fără discernământ a sporurilor în sistemul bugetar va aduce multe dintre salariile angajaților caselor de pensii sub salariul minim pe economie. Casele de pensii sunt un fel de "cenușăreasă" a sistemului bugetar, cu cele mai mici salarii, deficit de […]