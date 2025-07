Beach, Please! – Festivalul unde România e scuipată în față, copiii ajung la spital, iar statul se uită pe TikTok

16:40

Suedia și Norvegia concurează pentru a lansa primele sateliți din Europa continentală în spațiu, pe măsură ce regiunea încearcă să își reducă dependența de jucătorii americani. Politicile „America First" ale președintelui Donald Trump și războiul din Ucraina au determinat Europa să își intensifice capacitățile independente în diverse domenii, inclusiv apărare și operațiuni spațiale, potrivit Reuters.