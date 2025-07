Avarii majore la rețeaua de apă: Cluj-Napoca și Florești, fără apă în mai multe zone

17:10

14 formații din 10 țări vor concura la Cluj la Jazz in the Park Competition, cel mai important concurs din Estul Europei, dedicat trupelor de jazz. Află mai multe despre trupele finaliste care vor urca pe scenă în Parcul Central ”Simion Bărnuțiu” din Cluj-Napoca, în perioada 19-21 septembrie 2025. Deși inițial erau prevăzute 12 locuri […] The post 14 trupe au fost alese din cele 308 înscrise la competiția Jazz in the Park – vezi care sunt premiile appeared first on ViaClujTV.