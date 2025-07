Wonderland Resort revine cu și mai multă distracție la cea de-a doua ediție a festivalului Wonder Family Fest

12:30

Clujenii au ocazia să se debaraseze responsabil de aparatura electrică și electronică uzată în cadrul unei noi acțiuni de colectare organizate în 11 iulie, în municipiul Cluj-Napoca. Se colectează: electrocasnice mari și mici (frigidere, mașini de spălat, televizoare, boilere, etc.) calculatoare, becuri, baterii și alte echipamente electrice sau electronice. Ridicarea deșeurilor de la domiciliu se […] The post Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice în Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.