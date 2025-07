Un bărbat a aruncat cu benzină în holul Casei de Pensii Sector 6 şi a ameninţat că va da foc

18:40

Într-un viitor nu foarte îndepărtat, ar putea fi posibil să vedem urși în Pădurea Băneasa, a spus biologul Vlad Cioflec, de la fosta Asociație Parcul Natural Văcărești, care, la aniversarea a 10 ani de activitate, și-a schimbat oficial numele în Asociația Parcul Natural București (APNB). Și-au extins astfel misiunea de protejare și reconectare a naturii […]