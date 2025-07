Sector 1 | Sistem modern de salubrizare. Coșurile inteligente Mr.Fill se montează din 16 iulie

14:40

Proiectul pentru pentru reabilitarea lifturilor din Sectorul 2 a fost pus în dezbatere publică. Evenimentul are loc în data de 17.07.2025, ora 11:00 la sediul autorității locale și în mediul online, pe platforma de videoconferință – Webex. Autoritatea locală vrea să ia această măsură pentru că peste 85% dintre lifturi sunt vechi, greu de întreținut […]