METEO | Temperaturi în weekend în ușoară scădere. De duminică, revine canicula

21:00

România are doar două centre urbane în Rețeaua Unesco a orașelor creative, care cuprinde 350 de localități din toată lumea care promovează cultura și creativitatea. Bucureștiul nu se află printre acestea. Buletin de București a întrebat Primăria Generală dacă are în plan includerea Capitalei în această rețea mondială. Ce este Rețeaua Unesco a orașelor creative […] The post Când va intra Bucureștiul în Rețeaua UNESCO a orașelor creative? Răspunsul ARCUB appeared first on Buletin de București.