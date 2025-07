Bloc de șase etaje în buza Parcului IOR, respins de instanță. Constructorii mall-ului Parklake au pierdut procesul cu Consiliul Local Sector 3

11:20

Încă o aeronava intră în dotarea bazei Wizz Air, la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu în luna octombrie a acestui an. Odată cu această măsură, compania aeriană relochează nouă rute de la Otopeni pe Băneasa. Potrivit companiei, cinci dintre aceste zboruri vor fi operate exclusiv de pe aeroportul secundar al Bucureștiului. O extindere […]