Liverpool, un nou omagiu emoţionat pentru Diogo Jota. Cum arată acum site-ul oficial al “cormoranilor”

17:20

Victor Becali a oferit un verdict despre transferul lui Ştefan Târnovanu de la FCSB. Portarul titular al campioanei are o clauză de cinci milioane de euro. Ştefan Târnovanu ar fi urmărit de mai multe echipe din Europa, după evoluţiile solide din poarta FCSB-ului. Portarul român de 25 de ani a fost pe lista celor de