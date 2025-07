România a ajuns pe locul 4 în topul țărilor cu cel mai scump curent din Europa

02:30

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat joi că următorul pachet de măsuri va reglementa salariul preşedintelui ANRSC, care era 20.000 de lei net şi ar urma să scadă cu puţin sub salariul ministrului, de 12.600 net. ”Noi am avut încă în luna mai un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru reorganizarea ministerului şi a unor … The post Salariul de 20.000 de lei al șefului ANRSC va fi tăiat aproape la jumătate appeared first on spotmedia.ro.