“Rezultatul nu e echitabil!” Alexandru Musi a reacționat după Dinamo – FC Botoșani 0-0! Ce a spus despre fani

12:20

Andrei Ivan e OUT de la Universitatea Craiova. Atacantul revenit în această vară la formaţia din Bănie s-a despărţit de echipă după doar două meciuri disputate din noul sezon. Andrei Ivan a fost împrumutat la Adanaspor, în sezonul precedent. El a evoluat în primele două meciuri ale oltenilor din noua stagiune, reuşind să marcheze un […] The post Andrei Ivan, OUT de la Universitatea Craiova: “E decizia lui Mirel Rădoi” appeared first on Antena Sport.