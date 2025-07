Primăria Capitalei plătește aproape 90.000 de euro pentru repararea aspersoarelor din Centru

07:10

Valul de căldură mai scade în intensitate, însă temperaturile rămân ridicate. Bucureștiul rămâne sub cod galben de caniculă, până mâine, 24 iulie, la ora 10:00. Meteorlogii precizează că valul de căldură va persista în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și local în partea continentală a Dobrogei. Va fi caniculă și disconfort […] The post METEO | Capitala rămâne sub cod galben de caniculă. În weekend, revin temperaturile de peste 40 de grade appeared first on Buletin de București.