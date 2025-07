Meciul FCSB – Farul Constanța prelungește programul pentru patru linii STB

22:30

Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. Fostul sef ANPC este acuzat că ar fi informat un operator economic, de controlul inspectorilor. Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este acuzat de săvârșirea infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce […]