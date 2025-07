METEO | Codul portocaliu se prelungește, în Capitală. Temperaturile maxime ajung la 39 de grade

16:50

Peste 2 milioane de bucureșteni suporta temperaturi ridicate, în aceste zile. Este cod roșu de caniculă, în Capitală, cu pese 41 de grade Celsius. Totuși, pentru răcorirea populației sunt mai puțin de 200 de cișmele publice în tot orașul. Cele 200 de cișmele nu fac față nevoilor celor 2.123.457 de locuitori ai Capitalei. Sunt datele […] The post Mai puțin de 200 de cișmele publice, în București. Capitala este sub cod roșu de caniculă appeared first on Buletin de București.