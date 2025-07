Domino’s Pizza testează livrarea de pizza pe plajă cu un câine robot denumit Domidog (nu în România)

21:00

Vânzările de telefoane inteligente Sony sunt foarte mici şi aşa cum am mai spus-o şi cu alte ocazii, această divizie mai este ţinută în viaţă fie din ambiţie, fie din orgoliu. Oricare ar fi răspunsul, se observă în ultima perioadă o strategie ce implică reducerea costurilor şi implicit reducerea pierderilor. În primăvară am aflat că […] The post Pregăteşte oare Sony ieşirea de pe piaţa telefoanelor inteligente din Europa? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.