ZTE nubia Neo 3 5G a fost lansat oficial în România drept un smartphone de gaming accesibil

În luna martie a acestui an am aflat că Vodafone a transmis primul val de notificări de scumpire unilaterală a abonamentelor cu 5.8%. Operatorul telecom a activat atunci articolul 7.2 din Clauzele Contractuale, unul ce spune că tarifele pot fi indexate cu o frecvenţă anuală prin simpla notificare transmisă anterior aplicării indexării. În această indexare […]