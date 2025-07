CEO-ul Porsche recunoaşte: „modelul nostru de business nu mai funcţionează”

23:20

În mod normal nu scriu despre lansări de accesorii banale precum cabluri de date, încărcătoare etc., însă de data aceasta cei de la OnePlus au reuşit să mă surprindă plăcut cu unul dintre cele mai noi accesorii ale sale. Compania chineză a lansat aşa numitul cablu OnePlus 2-in-1 Supervooc, unul care are capacitatea de a […] The post OnePlus a lansat oficial un cablu Supervooc de tipul 2 în 1 ce îţi poate încărca simultan şi smartphone-ul şi smartwatch-ul appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.