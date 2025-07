BraveX vrea să devină lider european în drone industriale

16:40

CFR Călători a făcut publice, vineri, salariile directorului general, al directorului financiar-contabil și indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație. Astfel, directorul general Traian Preoteasa are salariu de 44.000 lei brut și net 25.740 lei net (în baza OUG 109/2011) iar directorul financiar-contabil, de 43.000 lei rut și net 25.155 lei. „În ceea ce privește membrii Consiliului […]