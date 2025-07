Alege ce citești

13:10

Ciudat sau nu, uite ca toată România a ajuns la minus grație celor trei matematicieni ai Apocalipsei: Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu! Conform CV-urilor lor publice, toți cei trei nominalizați mai sus au solide studii superioare în matematică și cu toate astea plus cu plus cu plus în cazul lor da un mare […] The post Matematicienii Apocalipsei! first appeared on Ziarul National.