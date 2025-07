VIDEO. Opt răniți în Israel, după ce o mașină a intrat în oamenii care așteptau într-o stație de autobuz

17:20

Extinderea producției rusești de drone de tip Shahed va continua probabil să crească, cu obiectivul de a putea desfășura 2.000 de drone într-o singură lovitură, potrivit evaluării unui înalt oficial militar german. Într-un interviu publicat săptămâna trecută de Bundeswehr, șeful Biroului de Planificare și Comandă al Ministerului Apărării din Germania, generalul-maior Christian Freuding, a discutat […] The post Realitatea din teatru de operații ucrainian (drone rusești și rachete Patriot) first appeared on Ziarul National.