Guvernul taie o fărâmă din cheltuielile deșănțate. Dispar indemnizațiile unei autorități absolut inutilă

10:30

Apar noi informații din dosarul care-l vizează pe Cristian Popescu Piedone, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Şeful ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost pus sub control judiciar de către procurorii DNA. În perioada în care se va afla sub această măsură, nu mai are voie să-şi exercite funcţia. Este acuzat că ar fi […] The post Stenograme din dosarul lui Piedone. „Spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj. Țiplă”/Șeful ANPC, sub control judiciar first appeared on Ziarul National.