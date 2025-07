Matei Ursăchescu obține Aur la Olimpiada Internațională de Chimie și spune NU exodului academic

16:30

Au trecut opt luni de la moartea tragică a lui Andrei Marius Drăgan, adolescentul de 16 ani decedat în urma unui „șir de erori medicale grave" la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, iar FACIAS amintește că niciunul dintre medicii implicați nu a fost trimis în judecată. „Ancheta penală bate pasul pe loc, iar cadrele […]