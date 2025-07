Val de reacții internaționale după ce Macron a anunțat că Franța va recunoaște statul palestinian. Ce spun SUA și Israel

14:20

1. Până în 2005 toată lumea îl înjura pe Ceaușescu. După aia "a început să crească în sondaje". Am pus expresia între ghilimele fiindcă morții nu candidează. În 2020, Ceaușescu bătea spre 50%. Acum are 66% și vă mirați. Dar cât ați fi vrut să aibă după "un cincinal" de pandemie și război? Dacă războiul […]