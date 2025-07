Angajat de la Spitalul de Copii din Iași, reținut pentru că ar fi agresat sexual o minoră

07:10

Duminică seară, în jurul orei 20:30, bucăți de beton s-au desprins de pe Pasajul Nicolina din Iași. Deși, din fericire, nimeni nu a fost rănit, potențialul unui dezastru a fost uriaș. Fiind o zonă intens circulată de pietoni și mașini, un [...]