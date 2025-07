Nicușor Dan, avertizat că urmează un dezastru în învățământ

22:00

Copil în comă, internat după intoxicația familiei cu substanțe anti-ploșnițe. O substanță folosită pentru combaterea ploșnițelor a provocat intoxicația unei familii din Iași, după ce aceștia au petrecut noaptea într-o cameră dezinfectată. Ca urmare, un copil este în comă la Spitalul Sfânta Maria, iar tatăl, în vârstă de 49 de ani, manifestă simptome specifice de [...]