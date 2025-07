Proiectul de digitalizare a Depoului Dacia, evaluat la peste 40 milioane lei, a atras o singură ofertă

06:30

La Iași, un proiect interdisciplinar, unic în România, explorează dansul ca fenomen neurologic și social, nu doar ca formă artistică. Cercetători, coregrafi și ingineri colaborează pentru a înțelege ce se întâmplă în creierul unui dansator și al unui spectator în timpul unui moment de dans contemporan. Universitatea Națională de Arte „George Enescu" din Iași conduce [...]