Jurnal Antena Sport | Marco Leu a pilotat maşina lui Mihai Leu la Sinaia

10:00

Atletico Madrid a anunţat plecarea mijlocaşului argentinian Rodrigo De Paul, care va fi coechipier cu Lionel Messi la Inter Miami. De Paul se va alătura compatriotului şi prietenului său Lionel Messi, cu care a câştigat două titluri Copa America şi Cupa Mondială 2022. Rodrigo De Paul semnează cu Inter Miami Fotbalistul în vârstă de 31 […] The post Un alt prieten al lui Lionel Messi semnează cu Inter Miami! A lăsat o forţă a Europei pentru echipa americană appeared first on Antena Sport.