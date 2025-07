Gigi Becali l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu, după FCSB – Farul 1-2: “Aşa e când ajungi vedetă”

11:10

Pentru trei zile, între 25 și 27 iulie, festivalul de sport urban Sport Arena Streetball va fi principala atracție în cadrul Republicii de sub Castani, eveniment organizat de către Primăria Municipiului Ploiești pe Bulevardul Independenței (Castanilor). Peste 15 zone dedicate sportului și mișcării, pentru toți membrii familiei, vor fi întinse pe mai bine de 300