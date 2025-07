David Miculescu l-a “salvat” pe Ştefan Târnovanu în FCSB – Farul! Intervenţie uriaşă în Ghencea

10:50

Wrexham l-a abordat pe Christian Eriksen în cea mai ambiţioasă ofertă de transfer de până acum a clubului condus de actorii de la Hollywood, Ryan Reynolds şi Rob McElhenney, informează AFP. Mijlocaşul în vârstă de 33 de ani este fără club după ce contractul său cu Manchester United a expirat la sfârşitul sezonului 2024-25. Erkisen, […] The post Clubul patronat de Ryan Reynolds vrea să dea o adevărată lovitură. Jucătorul dorit la Wrexham appeared first on Antena Sport.