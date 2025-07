Constantin Popovici, ce performanţă pentru România: bronz la Campionatele Mondiale de nataţie

13:40

Dinamo se pregătește pentru meciul din etapa a treia contra celor de la Oțelul Galați, unde speră să obțină prima victorie din noul sezon. Înainte de partida din Moldova, Zeljko Kopic a vorbit la conferința de presă despre partida care îl așteaptă, dar și despre alte subiecte, cum ar fi posibilitatea ca Marius Ștefănescu să […]