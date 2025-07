Tragedie la Ciurea: Un adolescent de 17 ani, ucis pe șosea și abandonat de șofer

11:10

Preşedintele USR, Dominic Fritz, spune că statul nu funcţionează nici măcar la autoritatea de acodare a cetăţeniei române şi de aceea nu a primit încă cetăţenia română. „Pentru că statul nu funcţionează nici măcar la autoritatea pentru cetăţenie, unde e un blocaj de cam 50.000 de dosare pentru cetătenie. Încă n-au ajuns în anul 2024. [...] The post De ce nu are președintele USR cetățenie română first appeared on IasiTV Life.