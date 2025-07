Demis doar pentru două ore după dezastrul de la Praid

16:00

Cea de-a 16-a ediție a festivalului Serile Filmului Românesc se deschide oficial miercuri, 6 august 2025, începând cu ora 19:00, în Piața Unirii – Open Air, epicentrul cultural al Iașului. Deschiderea celebrează cinematografia românească și vocea feminină din spatele poveștilor care emoționează, provoacă și inspiră. Vedeți și An centenar la Iași: Palatul Culturii, program prelungit [...]