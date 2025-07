Caricatura Zilei

10:10

Incident armat grav în Manhattan. Un bărbat înarmat cu o pușcă de asalt a deschis focul, luni, în interiorul unui zgârie-nori din New York. Patru oameni au fost uciși, inclusiv un ofițer de poliție. Un bărbat a deschis focul luni noaptea într-un zgârie-nori din New York, omorând cel puțin patru persoane înainte de a se […]