Horoscop 1 august 2025 – Stelele vor oferi șansa

14:30

Un accident în care au fost implicate două tramvaie ale STB a avut loc miercuri, 30 iulie, în Capitală. Conform primelor informații, doi oameni au primit îngrijiri medicale de la echipajele de salvare ajunse la fața locului. Două tramvaie s-au ciocnit frontal, miercuri, în sectorul 4 al Capitalei, iar doi călători au fost răniți în […] The post Accident cu două tramvaie, în Capitală/Doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale first appeared on Ziarul National.