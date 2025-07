Doar Drulă poate să fie la PMB sub Halaicu, Lis și Nicușor Dan

16:30

Uniunea Europeană nu mai are parteneri în tranziția verde, fiind singura entitate care a ales să renunțe (în curând) total la cărbune. Între timp, Statele Unite și-a crescut semnificativ producția și consumul, pe motiv că gazele (pe care le vând masiv europenilor) ar fi prea scumpe pentru producția de energie, mai ales că americanii nu […]