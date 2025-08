Guvernul aprobă ajutoarele pentru sinistraţii din județele Suceava şi Neamţ/Bolojan: Este un prim pachet – VIDEO

17:40

Potrivit economiștilor Băncii Cetrale Europene, o escaladare a tensiunilor comerciale dintre Washington și Beijing ar putea reduce inflația în zona euro dacă bunurile chinezești ieftine sunt deviate din SUA către Europa. „Zona euro ar putea înregistra o creștere a importurilor din China cu până la 10% în 2026”. Astfel, inflația s-ar raduce sub ținta de […] The post Chinezăriile ieftine, leacul inflației din zona euro first appeared on Ziarul National.