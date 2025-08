Alegerile pentru Primăria București ar trebui organizate în septembrie. Prefectul Capitalei „Dar Guvernul decide”

18:00

Lucrările la sistemul de termoficare din Capitală, continuă. Peste 120 de blocuri vor rămâne fără apă caldă până pe 1 august. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea […]