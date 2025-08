Padocurile ASPA vor fi dotate cu sisteme audio. „Muzica clasică sau reggae reduce stresul și anxietatea și îi ajută pe câini să latre mai puțin”

19:50

În perioada 28 iulie – 03 august, la Aeroportul Internațional Henri Coandă se fac lucrări de modernizare. Compania precizează că se înlocuiește stratul asfaltic și balizajul la căile de rulare A și G. Acestea deservesc pista sudică de decolare/aterizare (08R-26L), pe o suprafață totală de 3.300 mp. Pentru derularea în condiții de siguranță a activităților […] The post Lucrări de modernizare la Aeroportul Otopeni. Una dintre piste se închide până pe 3 august appeared first on Buletin de București.