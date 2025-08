Ferran Torres, ofertă colosală din Arabia Saudită! Salariu de 4 ori mai mare ca la Barca. Răspunsul jucătorului

08:30

Marius Şumudică l-a numit pe Dennis Politic "trădător", înainte de derby-ul Dinamo – FCSB, ce se va desfăşura sâmbătă seară, de la ora 21:30, în cadrul etapei a 4-a. Gigi Becali a plătit aproape un milion de euro pentru fostul jucător din Ştefan cel Mare, dar fotbalistul cotat la 1.5 milioane de euro nu a […]