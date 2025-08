A fost cotat la 100 de milioane de euro, iar acum e aproape de retragere la doar 29 de ani!

09:40

Jucătorul dorit de Cristi Chivu îşi forţează transferul la Inter. Ademola Lookman îşi doreşte să ajungă sub comanda antrenorului român, în această vară, astfel că a făcut un gest incredibil faţă de Atalanta, echipă cu care încă este sub contract. Concret, mijlocaşul nigerian şi-a şters toate fotografiile în care apărea în tricoul celor de la […] The post Jucătorul dorit de Cristi Chivu îşi forţează transferul la Inter. Ce gest a putut face appeared first on Antena Sport.