“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!

17:20

Zeljko Kopic are de ce să îşi facă griji. Dinamo nu are un start deloc bun de sezon. A acumulat doar două puncte în trei etape. Înainte Derby de România, Dinamo-FCSB antrenorul croat a aflat că ar putea să piardă un jucător foarte important. Este vorba despre Stipe Perica. Atacantul lui Zeljko Kopic are ofertă […] The post Zeljko Kopic, aproape de a-şi pierde vedeta! Ofertă pentru atacantul lui Dinamo înaintea Derby de România appeared first on Antena Sport.