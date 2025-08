Florin Tănase, “naşul” lui Dinamo! Goluri pe bandă ale decarului în faţa eternei rivale

13:20

Cristi Borcea s-a decis şi revine lângă “marea dragoste”. Omul de afaceri ajuns la vârsta de 55 de ani a dezvăluit că se va implica din nou la Dinamo. Cristi Borcea s-a aflat în conducerea clubului din Ştefan cel Mare în perioada 1995 – 2012. El a declarat, în mai multe rânduri, că Dinamo a […] The post Cristi Borcea s-a decis şi revine lângă “marea dragoste”: “Nimic nu se compară cu asta” appeared first on Antena Sport.