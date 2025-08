“Respect pentru dinamoviștii care nu renunță”. Andrei Nicolescu a reacționat în online, după Dinamo – FCSB 4-3

20:30

Dan Petrescu pare că îşi va încălca principiile la meciul contra celor de la Universitatea Craiova. Antrenorul celor de la CFR Cluj nu mai vrea să menajeze niciun jucător înaintea disputei contra oltenilor. Asta deşi a spus, de mai multe ori, că jucătorii săi nu pot evolua din 3 în 3 zile. Dan Petrescu surprinde […]