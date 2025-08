Alex Mitriță a ajuns la cifre impresionante în China! Românul, gol și pasă de gol în Shenzen – Zhejiang

02:10

Gigi Becali a spus că nu îşi va mai critica jucătorii după Dinamo – FCSB 4-3. Totuşi, patronul echipei campioane a rostit numele jucătorilor pe care nu îi mai recunoaşte. Radunovic, Tavi Popescu, David Miculescu sunt jucătorii de care Becali nu a fost mulţumit în derby. Becali a susţinut că şi noile transferuri, Denis Alibec […] The post Fotbaliştii pe care Gigi Becali nu îi mai recunoaşte după Dinamo – FCSB 4-3: “Nu mai sunt ăia” appeared first on Antena Sport.