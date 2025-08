Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în Liga 1: “E ceva incredibil. Sper să nu mă opresc aici”

10:10

Gigi Becali s-a decis! Nu îi mai dă nicio şansă unui jucător de la FCSB. Deşi a rămas pe lista pentru Liga 1, Ovidiu Perianu va fi îndepărtat de la echipa campioană. Latifundiarul din Pipera nu mai vrea să audă de jucător. Acesta este dorit la rivala Farul de către noul antrenor, Ianis Zicu. Gigi […] The post Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele” appeared first on Antena Sport.